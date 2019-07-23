川普談香港反送中　讚習近平：處理得「非常負責任」

▲川普談論香港反送中。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

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香港反送中抗議在21日出現暴力場面，多名白衣人在元朗地區集結，並對著市民窮追猛打。美國總統川普在22日稱讚，中國國家主席習近平在香港反送中抗議一事上，處理的「非常負責任」，並且希望習近平可以做出「對的事情」。

川普在22日於白宮接見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），在會晤之前他告訴記者，「我們雙方（指美國與中國）正在持續朝達成貿易協議的方向前進，我們等著看接下來會如何發展」。

香港從6月中以來的大規模反送中抗議行動，是1997年回歸中國並實施一國兩制後，最嚴重危機。川普對此表示，「我知道這對席主席來說是個很重要的狀況，中國如果想要的話，可以直接阻止他們」。川普提到，「我認為習主席表現得非常負責任，非常負責，我希望他可以選擇做出正確的事情」。

21日，香港民陣再次舉辦爭民主遊行，晚間演變為暴力衝突，元朗地區突然出現大量白衣人，手持鐵棒或木棍，對著市民「無差別攻擊」，造成至少45人受傷送醫，其中5人重傷，1人命危。但當晚警方並未逮捕任何人，到了22日晚間，才有6名男子因涉嫌非法集結遭到逮捕，警方也扣留一批鐵條、木棍等證物。