「冰毒鱷魚」抓到了？毒品沖馬桶害牠興奮　美警局：沒啦！開玩笑的

▲田納西州警局澄清，「冰毒鱷魚」只不過是在開玩笑。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合外電報導

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美國田納西州一間警局日前透過臉書表示，如果將毒品從馬桶沖入下水道，將可能使野生動物接觸到遭毒品污染的水源，產生異常興奮的「冰毒鱷魚」，引發居民恐慌擔憂。如今，警方出面澄清，先前的貼文只是玩笑話，呼籲大眾勿太過認真。

綜合美媒報導，美國田納西州洛雷托警局（Loretto Police Department）13日在臉書上貼出公告，要求居民不要再將毒品或任何藥物沖入下水道，以免對自然生態造成影響，最終可能製造出帶有異常地「冰毒鱷魚」。

消息立刻在網路上瘋傳，警局也接到來自全世界各地的詢問電話，甚至有部分鱷魚專家致電洛雷托警局，擔心警方是否真的抓到被冰毒影響的鱷魚。

洛雷托警局19日再度透過臉書澄清，所謂「冰毒鱷魚」只不過是玩笑話，他們只不過想用幽默的方式凸顯隨意棄置藥品的嚴重性。洛雷托警局之所以會杜撰出「冰毒鱷魚」的故事，是因為近日當地破獲一處毒品據點，發現毒販瘋狂將冰毒倒入馬桶中銷毀。

警方強調，原本的用意是要呼籲民眾，千萬不要隨意棄置藥品，如果有任何藥物需要丟棄，包括各種處方用藥，都能帶到警局交由警方妥善處理。洛雷托警局還說，他們考慮開設一個網站販賣「冰毒鱷魚」周邊商品，所得將捐助給公益團體，用於幫助受毒品影響的兒童。不過，目前洛雷托警局的臉書已經被關閉。