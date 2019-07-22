晚上吃太鹹，隔天起床臉超腫！5個錯誤壞習慣是水腫元凶

臉部水腫、臉上睡痕難消除、眼周浮腫，是不少人每天早上起來後最苦惱的事情，通常想要避免的方法眾所皆知是「前一天晚餐」不要吃太鹹，其實還有一些生活習慣會導致臉腫，該怎麼避免，請往下看！

1.晚睡晚起日夜顛倒

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生活習慣不好，喜歡熬夜晚睡或是睡眠不足，會導致淋巴循環效果低下，體內比較容易囤積水分，堆積各種體內的廢物無法順利排出，臉部就容易水腫。

2.枕頭太軟太低

睡覺的時候如果枕頭太軟或太低，也會讓體內的水分分佈不平均，使水分更停留在臉部，醒來時就會顯得臉部水腫。

3.飲食口味重鹹重辣

如果習慣吃重口味，食物中的鹽分攝取過量，讓體內的鈉離子含量多，體內的電解質不平衡，水分就會容易留在組織間而導致水腫。

4.常吃生冷食物

經常吃冰涼食物，性質寒涼，會使腸胃負擔變大，體質變得比較寒之後，以中醫觀點來說，會使血液循環變差，體內的積水變多，進而導致浮腫狀況出現。

5.喝水喝太少

喝水喝得少，會使身體內的水分循環功能低下，反而無法正常排出多餘的水分，因此最好要每天喝進2000c.c的水，維持正常的生理運作。

文／Harper's BAZAAR 圖／SBS、GETTY IMAGES

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