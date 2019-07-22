瘦不下來原來和「朋友」有關！美國研究證實：肥胖會傳染

▲想要瘦卻瘦不下來，或許是身邊朋友的問題。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

請繼續往下閱讀...

每天都嚷嚷著要減肥，但都只是想想而已，多年來的減重目標也從來沒成功過，反而隨著年齡增長而有增肥跡象。為什麼想瘦反而變胖呢？或許你身邊的朋友也要負一點責任，根據國外研究，和身邊肥胖的朋友一起吃飯，反而讓你變更胖！

難道肥胖會傳染嗎？美國南加洲大學就曾就這個題目做研究，找來約1000名家長兒童進行分析，以他們平日生活習慣等因素比較，發現孩子的父母與肥胖的人一起共事，小孩子肥胖機率也會大增，主要是因為父母會受同事朋友影響飲食習慣，而小孩也受父母影響，體重自然會飆升。

哈佛醫學院也同樣做過此項研究，他們長期對12,000人的體重變化做觀察，研究數據指出，如果你的朋友變胖了，你的變胖機率會高達5成，如果你一直與肥胖的人一起吃飯，久而久之你也會變得越來越胖。

綜合以上研究，肥胖真的是有機會傳染的，當然不是要你和肥胖的朋友斷交，而是當你們一起吃飯時，點菜更應該自律，學會控管自己的飲食和生活習慣，說不定還能影響到朋友的飲食習慣，而讓他瘦身成功呢！

怪不得之前也有研究指出，和朋友一起減重效果最好，要知道無論做什麼事情，同儕的影響力是非常重要的。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App