別再中渣男陷阱！5件小事看出男生真心對你　這2個時間點一定會收到他的訊息

編輯／Duke 圖／翻攝自Unsplash

通訊軟體是現代溝通的重要管道，幾乎所有事情都可以對談，包括公事、家務事、情侶、朋友等，其中，傳遞訊息對於感情方面更是重要，相信許多朋友都有曖昧的經驗，而這當中要怎麼避免落入渣男的陷阱，其實可以透過以下5點得知，到底哪些男人才是真心對妳的哦！

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1.生病時問妳有沒有吃藥

由於渣男不是只有妳一個曖昧對象，所以他不會對妳太積極，可能只會關心妳一下，並不會主動送藥給妳吃，而真心愛妳的人，必定會很積極問妳有沒有事，有沒有吃藥或是看醫生哦！

2.回訊息的時間點

通常一個男生非常喜歡妳的話，那麼「起床」以及「睡覺前」一定會收到他的訊息，而且如果他很快的回覆妳，代表他一直在等妳的訊息，不過，如果是渣男，肯定只有睡前問候妳幾句，並且常常消失好幾個小時，一定要注意了。

3.愛講黃色笑話

基本上女生對於黃色笑話都是很反感的，更何況雙方也還沒有再一起，所以這時廣大的女性朋友，應該就能清楚分辨對方是不是渣男了。

4.有沒有共同的默契

默契是需要長時間培養才會有的，所以當雙方不在同一個調上，那代表不適合或是對方只是玩玩，畢竟，當雙方有了共同的默契，那妳們距離再一起也不遠了哦！

5.主動分享最真實的自己

對於真心喜歡妳的人來說，分享自己的生活與事物，為了就是讓妳更了解他，因此才會有主動分享的想法出現，至於渣男的部份，他都是點到為止，並不會讓妳知道太多事情，因為這樣很容易暴露他真正的目的。

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