伊朗扣押英油輪第4天升國旗示威　官媒播出海空巡邏畫面

▲伊朗在史丹納帝國號（Stena Impero）升起國旗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

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伊朗19日在荷莫茲海峽扣押英國油輪史丹納帝國號（Stena Impero），官媒Press TV於21日釋出最新畫面，特種部隊登船巡邏，還升起國旗，被輿論指為嘲諷意味濃厚。德黑蘭當局認為船隻違反海事法，因此才進行扣留，英國則指控伊朗「非法干涉」，已經呈報聯合國。

在Press TV播報畫面中，史丹納帝國號甲板上有數名全副武裝的軍人巡邏，旗桿上飄揚著伊朗國旗，上空還有直升機不斷盤旋。《太陽報》指出，軍艦目前應該停泊在海軍基地阿巴斯港（Bandar Abbas），一位伊朗官員表示，船上23名人員全部平安健康。

▲伊朗直升機在軍艦上方盤旋。（圖／路透）

綜合外媒報導，史丹納帝國號收到改變航向的警告，在無線電中被告知「如果服從，就會安全」。英國海軍護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）插入頻道出言拒絕，表示依照國際法，在公認國際海域通行時，不該受到任何損害、破壞或阻撓，沒想到伊朗特種部隊直接從直升機垂降登船，扣留軍艦。

英國政府提到，蒙特羅斯號是海峽上唯一一艘防禦軍艦，當時距離事發地點還有1小時航程，來不及救援，雖然已經呈報聯合國，但也面臨國內輿論指責輕忽伊朗威脅的指責。對此，國防部長埃伍德（Tobias Ellwood）曾經表示，皇家海軍規模太小，不足以應付伊朗，如果政府重視這些利益，下一屆首相應該增加國防預算。

伊朗稱英國違法在先，官媒還曾經在報導中表示，「撇除外交爭議，從任何客觀的角度來看，英國近期至少在波斯灣和直布羅陀海峽中參與了三次非法、破壞海峽穩定的活動。」

▲英國外交部長杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透）

英國外交部長杭特（Jeremy Hunt）表示，先前英國在直布羅陀海峽曾經扣押一艘伊朗油輪「恩典1號」（Grace 1），此舉也許是「以牙還牙」的舉動。他說，21日已和伊朗外交部長薩利法（Javad Zarif）通話，希望早日找到解決衝突的辦法。

根據了解，德黑蘭當局想對航經荷莫茲海峽的船隻徵收通行費，聲稱將用於保護海域安全，但是此舉被視為危害石油運輸利益的敵意行為。