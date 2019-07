木匠工作67年…兩條牛仔褲交替穿　死後積蓄全捐「助33人讀大學」

▲施羅德。(圖/翻攝自推特)



記者丁維瑀/綜合報導

美國愛荷華州女子康納德(Kira Conard)記得,4年前的高中畢業聚會,是她最幸福的日子,然而,卻也有些悲傷,她沒有錢可以就讀大學。康納德沒想到的是,2005年去世的陌生男子施羅德(Dale Schroeder)竟然能幫助她完成夢想;施羅德生前從事木匠職位,辛苦工作一輩子,最後把積蓄拿去協助他人達成學業。

CNN報導,康納德4年前從高中畢業,她的朋友當時都很興奮未來的計畫,她卻說不出口,自己可能負擔不起大學學費,出生單親家庭的她由3名姐姐一起拉拔長大,她深知,要讓所有人都接受教育,並非她能選擇的。不過,她隨後接到一通陌生電話,對方說要提供獎學金,「我立刻淚流滿面。」

施羅德1919年出生,他在狄蒙因市(Des Moines)同家公司擔任木匠67年,2005年他去世時,積蓄累積約300萬美元(約台幣9315萬元)。他的朋友尼爾森(Steve Nielsen)說,施羅德有兩條牛仔褲,一條工作用,一條則是前往教堂穿的,他沒有結婚,因此也沒有小孩。

尼爾森是名律師,施羅德曾來到他的辦公室,希望創建獎學金計畫,他雖然沒有機會上大學,卻盼望其他人能夠接受教育。施羅德去世後,他沒辦法與得到幫助的學生見面,不過他的善心至今已幫助33人免費就讀大學。

這項獎學金計畫名為「戴爾的孩子」(Dale's Kids),在第33名學生獲得幫助後,施羅德積存的費用也來到零,如今接受學費的人很多成為醫師、老師與治療師等。康納德說,對於一個從未有機會見面的男子來說,讓她得以完成大學美夢,她感到相當不可思議。