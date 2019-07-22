蛋蛋的創傷！他提分手女友崩潰　「熊抱＋扯龍筋」求復合…差點斷根求生

▲男子提分手卻遭女友暴力扯蛋。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

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美國伊利諾州日前發生一起「恐怖女情人」的悲劇。一名女子因為不滿男友提分，情緒失控的上演超偶像劇戲碼，不僅熊抱男友不給離開外，甚至最後動手瘋狂扯男友下體，導致男友下體被扯出12公分的傷口，子孫袋因此重傷，復合機率只剩0。

根據《福斯新聞網》報導，43歲的男子因為和交往一段時間的30歲的女友要求分手，兩人在屋內上演激烈的挽回戲碼，沒想到男子心意已決要走，也因過去就有多次遭到女子家暴的經歷，但女子卻無法接受男友要離開，悲憤之下上前「熊抱」希望可以讓男友知道自己有多深愛。

但因男友執意要走，女子手足無措的情況下，竟出了「龍爪手」一把抓住男友的生殖器官硬扯，導致男子的下體爆血，扯出深1公分、12公分長的傷口，警方到場後將她以嚴重家庭暴力罪逮捕。

男友表示，因為女友長時間都在外面跟朋友廝混，加上又要暴力傾向，忍無可忍之下決定分手，沒想到女友不願意同意，「在她扯我的下體真的分疼痛」甚至在第一次試圖推開，但因女友抓得太用力，最後沒有力氣回擊。