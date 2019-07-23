《檢索詞》林秀晶根本襯衫女王　5個穿搭技巧上班族必須學

tvN熱播韓劇《請輸入檢索詞www》，講述IT產業分秒必爭的職場故事，劇情融入「熱搜、關鍵字」等時事話題，貼近生活、帶入感超重，每一集都高潮迭起！林秀晶飾演的女主角裴朵美，身為入口網站高層主管，是個不折不扣的事業女強人，柔中帶剛、充滿知性力量的強大氣場，直接體現在她的穿衣哲學中，超時髦職場造型完全就是上班族的穿搭典範！

技巧１：反差鮮明配色

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經典格紋西裝外套內搭水藍色針織衫，搶眼的配色超吸睛！細看端倪會發現，這套正裝格紋西裝是由暖橘色和水藍色所組成，與內搭的上衣色系巧妙呼應，展現高度穿搭技巧。

這件帶有白色車線細節的深藍色大衣，本身就給人成穩內斂的印象。有趣的是，林秀晶選擇亮眼的橘色襯衫作為內搭，柔合了硬挺大衣的中性陽剛，也使得整體造型更有活力。下半身建議搭配同為深色系的俐落闊腿褲，一路俐落到底！

技巧２：粉嫩色襯衫搭配不出錯

想要展現知性專業的一面，又不想給人過於嚴肅拘謹的形象，除了基本款白色襯衫，我們可以利用顏色和版型變化穿出時髦風格。

比方說林秀晶身上這件淡紫色襯衫，粉嫩色系搭配落肩設計，降低硬挺襯衫的嚴肅氣息，而適時地將袖子隨意反折，則讓整體看起來更加親和有魅力。

技巧３：花紋襯衫搭配深色外套

裴朵美本部長的穿衣時尚中，當然不能不提到她對豹紋襯衫的完美駕馭！利用深色外套搭配豹紋襯衫，強烈的時髦感令人難以忽視，既狂野又低調讓你在各種商業場合中不會過於輕浮，同時又能展現自信幹練的氣場。

技巧４：淺色垂墜襯衫搭配窄裙

林秀晶根本就是襯衫的最佳代言人，各種顏色、材質都能完美駕馭！林秀晶在劇中經常以淺色系、柔軟垂墜材質襯衫搭配窄裙出鏡，為強勢的女強人形象注入知性女人味，無意間提高既專業又溫柔的反差形象。

技巧５：善用領結＆領巾

即使是霸氣女強人，也別忘了適時地展現柔美，才不會成為職場上的顧人怨！林秀晶善用絲巾的多元性，用同一條絲巾變化出許多搭配，比如綁在包包上當吊飾，或是作為披肩披在肩上，為造型激盪出更多可能。

除了領巾之外，印花領結也是增添穿搭亮點的時髦小配件。

想表現不失溫柔的女性力量，比起普通的素面襯衫，不妨選擇配有領結／帶細節的上衣，最好是具有些微光澤的絲質襯衫，隨意搭個窄裙或落地長褲就很有型！



文／Harper's BAZAAR 圖／TVN官網、TVN《WWW：請輸入檢索詞》

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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