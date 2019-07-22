空運乳牛2萬頭自產自足　卡達被斷交2年從斷奶變外銷

▲乳牛站在圓形平台上並連接自動擠奶器擠奶。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

請繼續往下閱讀...

卡達於2017年遭沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及等鄰邊7國聯手斷交，導致這個一直依賴沙國進口牛奶的國家，一度空運歐洲的乳牛來紓解短缺問題。如今2年多過去了，卡達逐漸走出困境，除了可以生產足夠的牛奶，還可以少量出口乳製品到其他周邊國家。

據《華盛頓郵報》報導，2年前的卡達完全沒有乳牛，市場所需的牛奶都是依賴沙國供給，斷交初期甚至從歐洲空運乳牛來生產；如今位於艾豪爾市（Al Khor）巴拉那牧場（Baladna）已經有大約2萬頭的荷蘭乳牛（Holstein）。

乳牛一天三次站在圓形平台上，然後被連接到自動擠奶器擠奶，之後便返回牧場內40個最先進的牛舍，休息在經過冷卻的沙地上。牛舍裡有霧化和冷卻系統，使得夏季溫度保持在大約華氏82度（約攝氏28度），遠低於室外氣溫華氏110度（約攝氏43度）。

▲牧場已經有大約2萬頭荷蘭乳牛（Holstein），此為荷蘭乳牛示意圖。（圖／翻攝自維基）

牧場公關主管法達拉（Saba Mohd N.M. Al Fadala）開玩笑表示，他們為了讓環境變得更為舒適，除了沒給乳牛做瑜珈之外，其他的事情都做得差不多了。如今牧場裡已經擁有5個擠奶廳，除了提供國內市場所需的牛奶和生產起司、優格之外，甚至開始輸出少量的乳製品到阿曼、葉門和阿富汗等國家。

其實一開始空運來的乳牛無法適應這邊炎熱的氣候，加上牛舍和冷卻系統還未完成，所以大量的乳牛都死於熱緊迫（heat stress）；而現在牧場內擁有一支17人的獸醫團隊和醫院。從那時候開始，乳牛大多從美國、加拿大進口，每天約有30至50頭小牛出生；為了養成耐暑的習慣，新生牛隻必須睡在高高的屋頂和風扇下的露天籠子裡，一年之後才能搬進牛舍。

卡達在2017年被指控支持恐怖主義，雖然否定這項罪名，卻還是遭到鄰國切斷所有外交、交通運輸和貿易。然而卡達擁有豐富的石油和天然氣資源，收入主要依靠大規模出口的液化天然氣，而這在斷交之後也沒有太大的影響，甚至今年1月退出石油輸出國家組織（OPEC），以專心生產液化天然氣。

國際貨幣基金組織（IMF）在春季評估報告中表示，卡達憑著雄厚的經濟實力已成功克服2014至16年的油價下跌、2017年的斷交衝擊，經過通膨調整過的GDP也增長到了2.2％，高於2016年的1.6％。