19人卡門前被嗆死！京阿尼縱火案調查公開　消防局：符合防火規定

▲京阿尼縱火案造成34人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

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日本動畫公司「京都動畫」（暱稱京阿尼）18日遭人縱火，釀成34死。如今調查報告出爐，其中19人堆疊於3樓至屋頂的樓梯間，全因濃煙嗆昏死亡。不過京都市消防局表示，京阿尼工作室的建築全部都符合防火規定。

綜合日媒報導，逃生者透露，當時從1樓傳來爭執聲後不久，就聽到猛烈爆炸聲，接著黑色濃煙從樓梯開始竄升，並冒出火舌，大家雖然意識到火災要趕快逃生，但濃煙漫布的太快，幾乎沒有空間、時間可以逃跑。

報導指出，火勢從1樓開始吞沒整棟工作室，黑煙則從建築物的螺旋梯、一般樓梯開始瀰漫，讓許多罹難者幾乎無法逃生，只能選擇往上爬，但仍然沒能開門逃離，因此多數罹難者都是死於一氧中毒身亡。

對於外界質疑螺旋梯造成煙囪效應，因此讓罹難者無法逃生。京都市消防局22日公布調查結果，京阿尼工作室的防火措施和消防器材全都符合法規，且定期實施防災演練得當，一度在2014年被當局褒揚。

▲外界認為螺旋梯擴大災情。（圖／達志影像／美聯社）

至於螺旋梯問題，消防局指出，雖然螺旋梯確實有可能造成煙囪效應，且難以控制災情，但京阿尼工作室有加裝「垂直牆」（垂壁）防止煙囪效應，也符合法規。只是即使工作室全部符合法規，也定期實施防災演練，仍然無法阻止悲劇。

煙囪效應（Stack effect）指室內空氣在垂直空間上昇、下降，加強空氣對流。例如火爐、鍋爐，熱空氣隨著煙囪向上昇、離開，這些氣流讓室外空氣吸入，火爐的火就會更猛烈。