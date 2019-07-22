牡羊愛遷怒、處女玩失蹤！5星座男熱戀後「真實面目」好嚇人

▲戀愛總是一體兩面，維持美好關係需要兩人智慧。（圖／Unsplash）

編輯/ Lily

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妳有沒有這種經驗，戀愛時一切很美好，一過了熱戀期身邊的那位男子開始原形畢露，原來把妳放在手心呵護，現在變得好會遷怒，以下5星座男戀愛前後差超多，來看看你的他上榜了嗎？



牡羊座

牡羊男性情直爽，很容易看心情行事，當心情好的時候可以把你寵成公主，遇到不如意事情時，就很容易遷怒到你身上，有時像個大男人，又像個大男孩，他的幼稚你得好好包容。

處女座

處女男其實很龜毛，身上的「點」很多，希望你能處處配合他。但他很愛變來變去不說，心情不好還會鬧失蹤，讓你找不到他。



雙子座

雙子的拿手戲就忽冷忽熱，追求妳時是一套，穩定交往後又是另一面。熱戀時喜歡裝什麼都懂，能為妳做許多事情，熱情冷卻後請不要對他有太大期待。

天蠍座

天蠍男一談起戀愛很專一，雖然不用擔心他劈腿外遇，但戀愛久了容易讓對方喘不過氣來，他佔有慾很強，甚至會干涉女生的穿著，變成恐怖情人的機率相當高。

巨蟹座

巨蟹很愛裝可憐，常容易讓另一輩同情心氾濫，久而久之會演變成一種情緒勒索，對付他就像應付孩子一樣，你需要多點耐心且要常常鼓勵他。

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