農藥上癮！蜂群「喪失記憶忘回家」像醉漢失控　數目驟減將影響人類

▲蜂群數量正在大幅減少。（圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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「如果蜜蜂從地表上消失，人類活不過四年。」愛因斯坦會這樣說並非沒有原因，在我們吃的食物中，有超過三分之一的作物仰賴蜜蜂授粉才能存活。蜜蜂與我們的生活息息相關，牠們的減少或死亡都會對我們造成很大的影響；然而，現在卻因為氣候變化、殺蟲劑、瓦蟎等因素造成蜜蜂數大幅減少。

據BBC報導，俄羅斯養蜂人聯盟的負責人阿諾德‧布托夫（Arnold Butov）表示，「有20個地區發生了大規模的蜜蜂死亡事件」，受影響的範圍包括布良斯克（Bryansk）、庫爾斯克（Kursk）、薩拉托夫（Saratov）及烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）等地，這樣的危機將造成收穫的蜂蜜也隨之減少20%。對此，俄羅斯當地官員則指責是因為農藥使用不當，像是含有新菸鹼類的殺蟲劑確實會造成蜜蜂數下降，因此也有許多國家對這類藥劑下禁令。

據悉，新菸鹼類的農藥含有「益達胺」，有著類似尼古丁的效果，會讓蜂類不但不懂得避開，甚至會上癮，還會讓蜜蜂喪失學習力與記憶力，牠們會忘記怎麼回家、忘記跳舞，且行動會像醉漢一般失控。所幸歐盟國家在2018年5月，就已經全面禁止三種新菸鹼類農藥的使用，並於當年年底即刻生效，也希望能藉此保護生物的多樣性。

▲蜜蜂減少的原因可能是氣候變化、農藥過度使用、瓦蟎寄生等因素而造成。（圖／取自pixabay）

至於「瓦蟎」則是一種會寄生於蜜蜂身上的小蟲，牠們原生於東方國家的蜜蜂身上，經過時間的演化，東方蜜蜂早已發展出一套方法避免受到瓦蟎的威脅；但反觀西方蜜蜂，牠們卻不知道該如何咬死瓦蟎，只能任由自己的體液被吸取，最終走向死亡。

除此之外，法國家庭農民工會的總裁羅伯特‧艾戈林（Robert Aigoin）與其他養蜂人則是怪罪於氣候變化，認為蜂群的減少是當地嚴重熱浪的後遺症。法國是歐盟主要的蜂蜜生產國，從前每年都會收穫約2萬噸的蜂蜜，2016年卻僅有9千噸，可以明顯看出因為蜜蜂數的減少，使得蜂蜜的收穫也大幅降低。

經科學研究證實，蜜蜂的授粉能使果實增大，並將果實生長畸形率降低，但在現今，蜜蜂數量卻明顯萎縮，牠們的消亡會對人類的糧食生產帶來不堪設想的後果，對整體生態系統的平衡更將造成極大的威脅。