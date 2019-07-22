蘇富比「全球最稀有100雙球鞋」拍賣會的99雙　加拿大收藏家用2550萬全標下

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先前由國際知名拍賣機構蘇富比（Sotheby’s）攜手紐約球鞋店Stadium Goods，帶來的全球最稀有100雙球鞋「Ultimate Sneaker Collection」拍賣會，當中包括許多稀罕款式，然而，這些球鞋在活動開始沒多久，便被一位來自加拿大的汽車收藏家以美金85萬元（約台幣2550萬元）標走99雙。

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▲來自加拿大的汽車收藏家Miles Nadal。（圖／翻攝自Stadium Goods）

這位來自加拿大的汽車收藏家名為Miles Nadal，因為他平時就很喜歡收藏獨特的藝術品，而這次標下99雙球鞋也是他的興趣之一，其中，Miles Nadal所購買的球鞋中，包含了Nike Air MAG、Pharrell X Chanel NMD、Travis Scott X Air Jordan 4親友限定等起標價皆突破台幣75萬元的神鞋，不過，唯獨Nike創辦人比爾鮑爾曼（Bill Bowerman）於1972年手工製作的Nike Moon Shoe，是他沒有標下的鞋款。

▲他以台幣2550萬元標下Nike Air MAG、Pharrell X Chanel NMD、Travis Scott X Air Jordan 4親友限定等99雙鞋款。（圖／翻攝自蘇富比）

▲Nike創辦人比爾鮑爾曼手工製作的鞋款。（圖／翻攝自蘇富比）

這雙Nike Moon Shoe可是大有來頭，除了是Nike創辦人比爾鮑爾曼手工製作以外，該鞋款也是特別為1972年的徳國慕尼黑奧運打造，並且全球限量12雙，而起標價為美金8萬元（約台幣240萬元），預計得標金額為美金16萬元（約台幣480萬）。

▲特地為1972年徳國慕尼黑奧運打造的Nike Moon Shoe，全球限量12雙。（圖／翻攝自蘇富比）

▲全新沒有任何人穿過。（圖／翻攝自蘇富比）

不過，這雙鞋目前沒有任何人出價，畢竟，起標價就要台幣240萬元，如此誇張的金額，除非家財萬貫，不然會令許多人打退堂鼓。

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