淋病接吻也能傳染　病菌直送喉嚨深處

▲「淋病」靠接吻就能直接傳染。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者何文君／綜合報導

澳洲學者費爾里（Christopher Kit Fairley）18日在加拿大溫哥華舉行的「2019性病與免疫不全世界年會」（Sti & Hiv 2019 World Congress）上提出，有個案顯示性傳染病中的「淋病」透過接吻就可傳染，主因是病菌直接被「送進」喉嚨裡，雖極為罕見但仍有可能發生。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，澳洲墨爾本蒙納士大學（Monash University）教授費爾里舉例，先前當地舉辦的音樂節上，就有6人只因「接吻」被傳染淋病，推測原因是深吻將「淋球菌」送進喉嚨深處，導致未進行性行為就惹淋病上身。

「了解性病的傳染方式，對阻止性病傳播是非常重要的」，費爾里表示，若能知道淋病是如何透過接吻傳染，就可以開發出新的方式來控制。對此，與會的美國華盛頓大學名譽教授、性病傳播研究專家漢斯費德（H. Hunter Handsfield）認為，「性病透過接吻傳染」的案例相當罕見，但不代表沒可能，只是機率相對較低。

據了解，澳洲淋病案例自2008年至2017年已增加於3倍，據澳大利亞健康與福利研究所資料統計，每10萬人中的罹病數，已從36人增加到118人，當局正積極掌握傳染途徑，希望能及早預防並遏止病例持續增加。