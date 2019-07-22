2歲童為心愛搖搖樂「開車」趴趴走　爸爸一怒剝奪駕駛資格

▲2歲男童開裝有電池的玩具車前往集市。（圖／翻攝自臉書／Chisago County Sheriff's Office）

實習記者范芷菱／綜合報導

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美國明尼蘇達州（State of Minnesota）一名2歲男童為了要去家裡附近的集市玩耍，竟然獨自一人開著強鹿牌（John Deere）玩具車在人行道上奔馳，並成功抵達活動場所後門。爸爸在警方的協助下順利尋回兒子，然後馬上把玩具車上的電池拔除，以免小孩再度「開車」上路。

據《WTHR》報導，奇薩戈郡（Chisago County）近日正舉辦一場集市，吸引許多人前往，場內十分熱鬧。然而員警19日晚上接到一通小孩走失的報案電話 ，有一名2歲男童開著綠色的強鹿牌（John Deere）玩具車，從家裡跑了出去 。經過一番搜查後，副警長最後在集市中的一項遊樂設施「瘋狂搖搖樂」（Tilt-a-Whirl）旁找到這位年紀輕輕的「駕駛員」。

▲男童在最愛的遊樂設施「瘋狂搖搖樂」（Tilt-a-Whirl）旁被找到。（圖／翻攝自維基）

據了解，該名男童的住家離集市只有一個街區，當他從家裡看到那裡非常熱鬧後，心動之下居然開著裝有電池的玩具車上路，獨自一人從家裡開上人行道並抵達集市活動的後門，最後更是穿過重重人群來到最愛的遊樂設施「瘋狂搖搖樂」旁。警方表示，男童爸爸趕到現場與兒子相聚後，就很快地把玩具車上的電池拔出來，以免小孩再度「開車」離家出走。