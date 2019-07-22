南韓籍貨輪航經新加坡海域遭襲　7海盜乘快艇登船施暴搶劫

▲ CK Bluebell號貨輪6月15日自巴西桑托斯港出發，預計31日抵達仁川港。（圖／Marine Traffic）

記者陳宛貞／編譯

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一艘航經新加坡海峽附近的南韓籍貨輪今（22）日稍早驚傳遭受海盜攻擊，船員被毆、身上現金也被搶。南韓海洋水產部證實，CK Bluebell號貨輪今天凌晨4時25分（台灣時間3時25分）左右在距離麻六甲海峽入口約160公里處海上遭海盜攻擊。

海洋水產部人員說明，「一般貨輪以每小時27.78公里速度前進，但海盜乘坐時速37.04公里的快艇緊追不放。7名海盜登上南韓貨輪後對船員施暴，搶走錢財後逃走。」

《韓聯社》報導，海盜手持槍枝及凶器，搶走船員身上的美金13300元（約新台幣41萬元）及手機、衣服、鞋子等用品，約30分鐘後下船。他們壓制船員的過程中對部分人員施暴，所幸船員傷勢都並不嚴重，大多受到挫傷。

海洋水產部指出，CK Bluebell號遭受攻擊時正從巴西航向仁川港，意外發生後繼續朝仁川港航行，預計本月31日抵達。相關部門人士說明，已將此事通報韓籍船社安保負責人，也提醒經過事發海域的韓籍船舶應提高警戒。