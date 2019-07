英國小鎮奪「世界最陡街道」　台網友神回：台灣沒申請而已

英國威爾斯小鎮獲金氏世界紀錄認證,從紐西蘭手中奪得「世界最陡街道」稱號

英國威爾士小鎮上的「Ffordd Pen Llech」日前被金氏世界紀錄宣布為世上最陡街道,據測量後,坡度為37.45%,超越紐西蘭鮑德溫街的35%,成為新任紀錄保持地。當地居民Gwyn Headley表示,「我感到很開心,雖然為紐西蘭難過,不過我們的街道還是更陡一點。」

據BBC報導,Headley發現,儘管兩條街道採用不同方式計算,但Ffordd Pen Llech的坡度仍是最陡峭的。根據金氏世界紀錄規定,街道必須是允許車輛定期通行的公共道路,並在兩旁設有建築物。

當地居民Sarah Badhan表示,「去年的檢驗過程很漫長,因為金氏世界紀錄有10個門檻,幸好在大家一同努力下有這樣的成果。」她也說,希望這條街未來能成為當地旅遊景點,「我記得每個走這條路上學的小女孩們,這是我們文化的一部分,我也相信紀錄會為小鎮帶來改變。」

▲Ffordd Pen Llech的居民開心慶祝。



新紀錄的出現也證明在1842年以前,沒有任何測量可稱得上精準,因為Ffordd Pen Llech已經存在了1000多年,雖然大多數居民都住在山腳下,不過藥局及郵局卻在山頂。

不過被擠下寶座的紐西蘭人則對此相當難過,如紐西蘭新聞網Stuff的Hamish McNeilly便表示,「這真的是讓我很傷心的一週,我一直在報導有關鮑德溫街的故事,那條街上有很多有趣的事,也引起全世界的關注,如今紀錄卻被威爾士小鎮打破了。」

▲世界第二陡街道鮑德溫街(Baldwin Street)。

McNeilly也說,過去因為該紀錄,鮑德溫街的居民不得不面對許多遊客,時常有人在居民的家附近徘徊,或進入花園拍照,帶來髒亂與困擾,如今的鮑德溫街則被稱為「南半球最陡街道」或「第二陡街道」。

台灣網友得知後,則戲稱若台灣有申請絕對榜上有名,「台灣山路沒申請而已」、「這太猛了」、「沒來過台灣,別說是世界最陡的坡...」、「台灣太多條,多到不知選那條?」、「我家都比它陡了」、「台灣隨便都屌打」、「顯然是我公司附近居民客氣了」、「有來過九份嗎?」。