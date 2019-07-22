空中瘋狂振翅！她遛狗慘遭大鳥襲擊　專家：關鍵為「棲地重疊」

▲鳥類對人的攻擊頻率日益增加，丹佛市的居民會揮動手臂以避免遭受紅翼黑鳥攻擊。（示意圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

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一名家住美國的女子海曼（Mary Heiman）本月下旬在湖邊遛狗時，無辜遭到鳥類攻擊，且鳥兒還瘋狂地在她附近盤旋，反常舉動令人訝異。奧杜邦協會加州分會的鳥類保護主任安德里亞瓊斯（Andrea Jones）直指，「我們正在侵占鳥類的棲息地」，因為人類與鳥類的接觸增加，所以人類更容易遭到禽鳥襲擊，除了戴上安全帽來保護自己，其實離開牠們的巢區，才是最容易的解決方法。

據BBC報導，海曼在美國科羅拉多州（Colorado）的湖邊遛狗時，竟然有隻鳥朝她的頭部靠近，並對她展開攻擊。這隻鳥瘋狂地飛動，然後才回到灌木叢裡。這件事情的發生讓海曼感到十分震驚，然而鳥類對人類的攻擊卻早已不是第一次。

瓊斯在麻省（Massachusetts）的海灘島上研究燕鷗時，戴上了有塑膠花的帽子，這些鳥類也會俯衝過來攻擊她；而在科羅拉多州丹佛市（Denver, Colorado）的慢跑者也時常揮舞手臂，以避免自己的頭部遭紅翼黑鳥襲擊。不過攻擊事件當然不只發生於美國，包括溫哥華、威爾士（Wales）、澳大利亞等地同樣也有類似的情況頻繁出現。

▲有人會撐起傘來抵禦海鷗的襲擊。（示意圖／取自pixabay）

瓊斯表示，「因為我們正在侵占鳥類的棲息地，所以鳥類與人類的相互作用更多。」雖然可以透過雨傘來避免遭受襲擊，也有人將自行車頭盔戴上以抵禦攻擊，但人類如果繼續蠶食牠們生存的環境，被攻擊的可能性只會越來越普遍。

瓊斯也指出，「只要我們尊重鳥類的空間，我認為不會有鳥類襲擊的流行病。」她提到鳥類就算攻擊人類，其實也不會對人類造成太大的傷害。除此之外，氣候的變化也對鳥類棲息地造成影響，像美國西部因為天氣乾旱，原先鳥類產卵的溼地也變得乾燥，因此使得人類與鳥類生存空間有些重疊；若想結束鳥類攻擊事件，離開牠們的巢區才是最根本且簡單的方法。