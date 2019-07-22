25歲女在4歲姪子面前斬首母親　將血淋淋頭顱丟鄰居家門口

▲女子突然在家持刀殺害母親。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

請繼續往下閱讀...

澳洲雪梨一名25歲女子與母親發生爭執，竟然持刀將對方殺害並斬首，恐怖場面還被年僅4歲的姪子目睹，鄰居聽到可怕爭執聲想要前去現場幫忙，卻在人行道上發現死者被砍下的頭顱，警方則在廚房內找到被肢解的遺體。

25歲女子卡密雷里(Jessica Camilleri)20日晚間11時30分，在雪梨郊區聖克萊爾(St. Clair)家中，持刀殺害57歲母親麗塔(Rita Camilleri)，由於死者當時正在照顧4歲孫子，警方證實該名男童也目睹不幸事件的過程，後來因頭部受傷而被送往醫院。

報導中指出，卡密雷里持刀殺害母親後，還將人斬首並將頭部帶出門，最後將頭顱丟到某位鄰居門口。卡密雷里被捕後則一直聲稱自己需要就醫，「因為這件事情，我無法移動我的手指，整個人都活在痛苦中，在我清理乾淨前不適合入獄。」

卡密雷里宣稱自己患有自閉症、雙相情感障礙、焦慮，以及一系列相關精神疾病，從個人臉書帳號也可發現她熱愛收看德州電鋸殺人魔等血腥恐怖電影，目前被送至進行精神狀態檢定，詳細案情仍待進一步調查中。