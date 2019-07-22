南韓2022擁全球最大水上太陽能發電廠　燒1200億「供百萬戶用電」

▲ 新萬金水上太陽能發電廠預計2022年完工。（圖／翻攝自南韓水電與核電公司）

記者陳宛貞／綜合報導

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近幾年全球多國致力發展再生能源，南韓水電與核電公司22日指出，已經審核通過在新萬金興建全球最大水上太陽能發電廠的計畫，預計投入4.6兆韓元（約新台幣1213億元），於2020年動工，2022年完工時面積將達汝矣島的10倍。

《先驅商業》報導，此計畫將利用新萬金開發事業區域中，機場附近的新萬金湖約30平方公里的土地，打造全世界最大的2.1GW規模水上太陽能發電廠，啟用後可提供100萬戶用電，是2018年全球所有水上太陽能發電項目的1.6倍。

南韓水電與核電公司說明，該太陽能發電廠需要逾500萬組太陽能模組，設備規模達2.5兆韓元（約新台幣659億元），期盼國內相關設備及材料業者投資，同時希望盡量與當地業者合作，與當地居民共享收益，為身陷景氣停滯泥淖的群山等全羅北道地區經濟帶來動力。

產業部再生能源產業科長沈真秀（音譯）表示，「將以4.6兆韓元的民間投資興建新萬金水上太陽能發電廠，需要160萬人才參與，期待能為全羅北道等地區的經濟注入活力。」