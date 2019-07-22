伊朗扣英油輪「嗆聲錄音檔」曝光　烙英文逼轉向：聽話！你們就安全

▲伊朗革命衛隊公布扣押英國油輪。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

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英國油輪「史坦納帝國號」在波斯灣遭到攔截，其實當時還有一艘英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）曾多次和伊朗革命衛隊互相嗆聲，但最後史坦納帝國號還是遭到攔截帶走，英國政府事後也表示，蒙特羅斯號當時其實仍距離太遠，至少還要在一小時才會到「救援確實有些來不及」。

根據英國《BBC》報導，當時伊朗船隻靠近時，以無線電要求蒙特羅斯號的人提奧將要檢查史坦納帝國號，「原因是為了安全起見，只要配合就不會有問題」甚至要求史坦納帝國號改變到指定的路線。之後蒙特羅斯號則插進無線電提到，「這裡是英國軍艦，根據國際法你們的通行不得受到妨礙」要求史坦納帝國號繼續維持原航線。

但最終因為史坦納帝國號仍沒有按照伊朗的命令，最終遭到武裝份子垂降至甲板、多艘伊朗小艇包圍後被迫駛到伊朗的海域。英國政府事後表示，當時伊朗革命衛隊的人登上史坦納帝國號時，蒙特羅斯號確實還要再開一小時才會抵達，「以救援來說，確實無法及時阻止」。

伊朗革命衛隊發言人當時就表示，英國軍艦確實有試圖抵抗、干涉。但在伊朗釋出的扣押影片中，根本就沒有英國軍艦出現。外媒也表示，即便有護衛軍艦，此事仍證明，伊朗根本不擔心反而照樣在公海區為所欲為。