35歲單身者「必繳萬元獨身稅」　日本高中妹天兵政見遭網譏：對屁孩絕望

▲速水えりい提案，35歲以上單身者要繳交獨身稅，發言遭到網友撻伐。（圖／翻攝自推特）

記者林瑩真／編譯

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單身錯了嗎？日本一名17歲女高中生日前在課堂上發表「政見」，要求35歲以上的單身者應該繳交1萬日圓（約新台幣2800元）的「獨身稅」，引起網路熱議。不少網友反批她太過年輕，不懂社會的困難。

綜合日媒報導，日本時逢國會參議院改選，日本TBS電視台新聞節目Nスタ為此作了一個專題，15日前往東京某高中採訪，讓年輕一代的學生們針對政治、經濟問題表達政見。

其中，一名17歲女高中生速水えりい提倡，政府應該要徵收「獨身稅」，讓35歲以上、月入30萬日圓（約新台幣8.6萬元）的單身者，每個月繳交1萬日圓的稅項。節目播出後，速水えりい的發言很快在網路「炎上」。

網友批評，速水えりい過於年輕不知社會疾苦，才會提出如此無知的政見，「對這麼神經大條的女高中生感到絕望」、「我不想被一個17歲的小孩要求獨身稅，妳能獨立工作後再說」、「我也不想單身啊，妳能保證自己在35歲前結婚嗎」。

還有網友舉辦投票，但有8成網友都反對此政見，甚至有人擔心，若政府真的聽取意見，未來恐怕還有更多類似假結婚的社會問題出現。