CNN：暴力之夜震撼香港！元朗白衣人狂毆市民　記者直擊警射橡膠子彈

▲ 民眾在元朗目擊穿著白衣、高舉棍棒的男子。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

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香港21日晚間的反送中示威在防暴警察發射催淚瓦斯及橡膠子彈、手持棍棒的白衣人突襲西鐵元朗站內的人群後陷入混亂，傷者頭破血流的驚悚畫面在網路上瘋傳。據社群媒體上的影片，蒙面暴徒在元朗站內及地鐵車廂內襲擊身穿黑衣、抗議《逃犯條例》的民眾，造成至少45人受傷送醫，其中5人重傷，1人命危。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，連續7周的大規模遊行後，21日的暴力之夜震撼這座城市。元朗攻擊事件引起民眾擔心，在城市外圍活動的犯罪集團組織正捲入這場政治危機。警方宣稱，趕到現場的2名警察當時身上沒有防護裝備，正在等待增援，因此並未逮捕任何人；22日則聲明指出，不會容忍「暴力行為」，且正積極調查，「以將罪犯繩之以法」。

反送中民眾紛紛批評港警反應太慢，香港民主黨黨員兼元朗區議會南屏選區議員黃偉賢向CNN表示，他向警方表示自己受到威脅後，警方直接開車離開。他進一步指控，警方與普遍被稱為三合會的當地幫派合作，「我們確信，警方和三合會緊密合作、共同掌控香港。」

▲ 一名反送中示威者撿起港警發射的催淚瓦斯。（圖／路透）

CNN指出，元朗發生暴力事件時，大批抗議者還在市中心及上環地區和警方對峙。主辦方宣稱，21日的示威有逾40萬人參加，警方則估算約13.8萬人。遊行剛開始時相當和平，但下午有數千人無視警方命令，越過終點往中聯辦大樓處行進，在大樓附近牆上潑漆、汙損中共國徽。

人群持續湧向市中心時，小規模衝突不斷。一群年輕人以金屬路障擋住警方，防暴警察便使用催淚瓦斯驅散；CNN採訪團隊也目睹警察用橡膠子彈對付丟擲磚塊的示威者。主辦721遊行的香港民間人權陣線要求獨立調查警方非必要的野蠻手段，並釋放此前在街頭衝突中被捕的民眾。

報導提到，隨著反送中示威邁入第7周，港警不斷受到審視。數千名支持政府及警方的示威者因此於20日在添馬公園舉辦集會，宣稱是為了保護香港免受「反送中抗議者的暴力」影響，表示力挺港警。

參加這場集會的39歲媒體人Kay Chan表示，「並不是每個香港人都反對警察。還是有很多人支持他們，也有很多人支持我們的政府。」香港友好協進會榮譽董事藍鴻震也表示，「是誰給我們香港的法治？是誰給我們信心？是香港警方，他們做得很棒。」

▼ 防暴警察發射催淚彈。（圖／路透）