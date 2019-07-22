英保守黨黨魁23日出爐！強生可能硬脫歐　歐洲各國私下談話阻止

▲外界都在關注強生該如何處理棘手的脫歐議題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

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英國保守黨黨魁將於23日出爐，前外相強生（Boris Johnson）被外界看好會出線，成為梅伊（Theresa May）之後的英國新首相。多個歐盟國家領導人則與強生展開對話，試圖重新談判脫歐議題，避免「無協議脫歐」（No Deal Brexit）的情況發生。

強生被預期23日成為新保守黨黨魁，並於24日入主唐寧街10號，也就是英國首相官邸。《星期日泰晤士報》報導，法國、德國、愛爾蘭、荷蘭以及比利時的領導人近期都與強生的團隊對談，試圖阻止強生可能會在10月31日讓英國無協議脫歐。

愛爾蘭外長兼副總理科維尼（Simon Coveney）表示，愛爾蘭會努力阻止英國無協議脫歐，此舉將嚴重傷害北愛爾蘭經濟。此外，新任歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也認為，硬脫歐對於英國、歐盟都會造成巨大的負面影響，而愛爾蘭等國家首當其衝時，布魯塞爾可以提供緊急援助，「我們都不期望硬脫歐，這對雙邊是糟糕的結果，我們有一份很好的退出協議。」

▲民眾在倫敦抗議強生。（圖／路透）



英國數千位民眾日前來到倫敦市中心，抗議強生以及脫歐事項，有人舉起寫有「對強生說不！對歐洲說是！」的告示牌，強生寶寶造型的氣球也跟著升空，以此表達對於脫歐的不滿。