700萬人口國家…500萬筆稅務資料遭駭客竊取　資安專家：太丟臉

▲保加利亞總理出席歐盟峰會時,國內卻發生規模龐大駭客入侵事件,在16日緊急召開會議商討對策。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

駭客入侵往往會造成嚴重資安危機,近來保加利亞(Bulgaria)就遭遇大規模的駭客攻擊。該國總人口約700萬,而這次駭客事件影響人數就高達500萬人,幾乎所有在職成年人都受到影響。

根據CNN報導,部落客與政治評論家吉諾夫(Asen Genov)表示,「我們應該要感到非常生氣,現在這些個人資料都可以在網路上輕易取得,甚至有許多人都已經有這些資料了。」他補充,雖然他不是電腦專家,但相信他的個資也被洩漏。

一名20歲的資安工作者被懷疑與此次駭客入侵相關,遭保加利亞警方逮捕,警方扣留他的犯罪器材。地方檢察官在一份聲明中指出,要是罪名成立,嫌犯最高恐怕面臨8年刑期。另一位當地法律事務所的合夥人,也是專門處理資安問題的專家指出,「對於政府來說,發生這樣的事情非常丟臉,尤其這並非第一次發生,在不到一年前,政府的商業部就曾經被駭客癱瘓過,政府官員都知道這些事情,他們卻從來不試著改善。」

此次網路攻擊手段雖然高竿,但卻不是第一次出現。事實上,政府的資料庫對駭客來說就像金礦,裡面包含各種極具價值的資料,足夠他們用上好幾年。一家資安公司的專家邦克(Guy Bunker)就表示,「你可以把個人密碼改得更長、更複雜,但是政府所擁有的個資是固定的,一個人的生日不會變動,個人住所也不會經常改變,對大多數人來說,這些被駭的資料效期長達數十年。」