伊朗劫船前警告「只要服從就能平安」！與英海軍互嗆音檔曝光

▲伊朗軍方直升機接近英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

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伊朗19日扣押英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero），英國在21日公布了一段錄音檔，內容為英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）與伊朗武裝船隻透過無線電對嗆。伊朗則是持續堅稱，是因為史丹納帝國號「走錯路」，違反法綠，才將該船隻扣留。



英國海上安全公司「Dryad Global」公布了這段錄音檔，伊朗的船隻先是告知英國海軍「要是服從的話，就能安全」。接著伊朗表示，並非是前來挑釁的，只是「基於安全理由」要檢查史丹納帝國號，要求其改變航線，英方則回應，「由於你們是在通過公認的公海海峽，在國際法之下，不得妨害船隻的航行」。

英國的史丹納帝國號19日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到伊朗扣押，造成兩國之間關係緊張。伊朗20日公開了一段武裝人員扣押船隻的過程，影片中可以看到，史丹納帝國號被四艘快艇、一架直升機包圍，接著多名蒙面的武裝人員從直升機上垂降至油輪甲板上。

英國外交部長杭特先前指控，這是無法接受的行為。他21日與伊朗外交部長薩利法（Javad Zarif）通話，他表示，伊朗將這個扣留船隻的事件視為「以牙還牙」的舉動，因為先前英國在直布羅陀海岸扣押了一艘伊朗油輪「恩典1號」（Grace 1），目前當務之急就是找到解決衝突的辦法。

伊朗則是持續堅稱，因為史丹納帝國號航行路線錯誤，從出口進入荷莫茲海峽，違反了「海事法」，所以才把該船隻扣留。

「華爾街日報」分析，史丹納帝國號被扣留的事件證明，伊朗在船隻有美國和英國軍艦護航的情況下，仍然可以劫持通過荷姆茲海峽的商船，類似事件恐怕還會再次發生。

▼伊朗與英海軍互嗆音檔曝光（約38秒處開始）。