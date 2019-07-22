喬治王子穿Nike迎六歲生日　燦爛大笑露缺牙

▲喬治王子穿Nike英格蘭國家足球運動衫躺在草地上，笑得燦爛。（圖／翻攝kensingtonroyal IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

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英國王位第三順位繼承人喬治小王子（Prince George）今天過6歲生日！威廉王子與凱特王子妃照例在他生日當天，於IG公布兒子喬治的最新照片，他穿著Nike英格蘭國家足球運動衫躺在草地上，笑得燦爛，也露出他長大的標記開始換牙囉！

▲今天過6歲的喬治王子已開始換牙了。

英國王室公布的3張喬治王子新照，全由熱愛攝影的凱特掌鏡，背景是他們一家五口的居所肯辛頓宮。向來以斯文優雅襯衫搭短褲入鏡的喬治，首度在王室公布的官方照中穿運動裝，但依然展現與英國的深刻連結，選穿有三獅軍團圖案的Nike英格蘭國家足球運動衫，被凱特捕捉到開懷大笑的可愛模樣。

▲喬治王子穿Polo衫搭條紋褲的照片由媽媽凱特掌鏡。

喬治另一張露出淺淺微笑的新照，穿綠色Polo衫搭藍白橫條短褲入鏡，是大眾比較熟悉的小王子造型。另一亮點則是喬治的下正門牙乳牙掉了，真的長大進入長恆牙的階段了。

▲威廉王子與凱特一家五口和樂融融。