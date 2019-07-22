日參議院大選「修憲派未達席次門檻」　當選女性有史以來最多

▲日本舉行參議院選舉。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

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日本今天舉行參議院選舉投開票，代表修憲派的執政聯盟，包含自民黨、公明黨及日本維新會等政黨加起來，未能奪得超過門檻所需的85席，首相安倍晉三一直想推動的修憲計畫恐怕窒礙難行。

日本選舉制度為，參議員任期6年，每3年會改選一半，此次參議院選舉改選數為124席，選後總席次會變成245席。若要達到修憲提議的門檻，需要2/3席次，也就是164席，而非改選已有79席，因此修憲派聯盟必須在此次選舉中奪得85席，才可以達到門檻。

日本首相安倍晉三也盼望能達成修憲，但是根據開票結果顯示，自民、公明2黨再加上其餘挺修憲勢力，已經確定未能拿下85席的門檻，因此修憲計畫將可能難以推行。

此外，根據日本總務省調查，這次選舉的投票率為30.11%，加上提前投票的1706萬人，投票率也僅48.11%左右，不到五成，是戰後以來的第二低。另外本次選舉中，女性候選人共有104人，有28人當選，當選率為28.1％，與3年前選舉的當選人數相同，並列有史以來最多。

在比例代表制（改選50席）名單中，政治團體「令和新選組」的舩後靖彥當選，他是「漸凍症」患者，目前幾乎無法自行活動，並要用特殊機器與人溝通。得知當選消息後，他透過聲明表示，雖然他看起來很虛弱，但是意志力比別人強，會努力做好工作，並替身障弱勢謀取福利。

▼「漸凍人」舩後靖彥當選。（圖／路透）