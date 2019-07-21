陳庭妮不用美肌APP素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」！

▲成為迪奧品牌摯友的陳庭妮現身全新夢幻美肌萃發布活動。 (圖／品牌提供、影／記者張毓容攝)

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記者張毓容／台北報導

就算沒用過，你一定也聽過迪奧明星商品夢幻美肌萃的鼎鼎大名，從2014年推出第一代夢幻美肌萃後，還打造出全球熱銷的夢幻美肌三部曲，短短5年內創下銷售500萬瓶的驚人銷售量。今年重磅推出全新升級的迪奧超級夢幻美肌萃，同時更找來了自詡為「迪奧粉絲」的甜心女神陳庭妮擔任「品牌摯友」，為全新美肌萃拍攝形象大片之外，妮妮也現身新品發布活動，不藏私分享自己的美肌秘訣和夏日防脫妝的小撇步！

▲陳庭妮自曝是夢幻美肌系列的忠實粉絲。 (圖／翻攝陳庭妮FB)



對於成為迪奧品牌摯友，陳庭妮表示自己人生中第一個買下的粉餅就是Dior雪晶靈超淨化美白粉餅，更是夢幻美肌系列的忠實粉絲，「Dior可以說見證了我的化妝史，從我不會化妝、到習慣化濃妝以為比較美，到現在找到自己最喜歡的自然妝感，陪著我從女孩邁入女人的階段，跟著我一起成長。」

▲陳庭妮私下喜歡素顏，只有跟朋友約或到公司開會才會畫上淡妝。 (圖／翻攝陳庭妮IG，以下同)



陳庭妮說自己現在追求像是沒化妝的自然妝感，私底下更常常維持素顏狀態，什麼都沒畫就出門，但也因為0妝容，她會更在意肌膚的透亮感和狀態，所以她出門前一定會用迪奧超級夢幻美肌萃做好保養，「它厲害的地方就是可以很自然地修飾肌膚，又能讓肌膚綻放光澤，所以不上妝時單擦它，肌膚就會很完美。」

而若是跟朋友約吃飯或到公司開會，她就會畫一點淡妝，像是擦完美肌萃後她會拍上有SPF50防曬係數的超級夢幻美肌氣墊粉餅，保護肌膚，最後擦個粉漾潤唇膏就完成。她也笑說要感謝爸爸媽媽，讓她天生就有眉毛和睫毛，「謝謝爸媽生給我這個可以任性的禮物！」

▲她自曝肌膚也曾經很差，後來發現肌膚需要好好保養，上妝也會更好上。



她更大方透露自己也曾有過肌膚很差的時候，「肌膚最差時期是拍戲時期，覺得自己年輕有本錢，就不太照顧肌膚，卸妝草草了事只想多點時間睡覺，肌膚有狀況就一直靠化妝遮瑕，後來才意識到，肌膚是需要好好『養』的。」後來開始很重視卸妝和保濕，漸漸地皮膚狀況就有好轉。另外，她還很喜歡按摩，藉由按摩放鬆同時疏通臉上穴道，並會運用小道具幫助保養品吸收，這樣下來肌膚狀態開始越來越好，「皮膚本質好，就不用用太多東西去遮掩瑕疵，妝也會比較好上。」

現在正值炎熱的夏季，提到許多女生備受困擾的脫妝和補妝問題，妮妮建議首先選對適合自己的保養品和彩妝品很重要，可以減少脫妝問題的發生，再來補妝時不要太過著急，一定要先用面紙壓掉汗水，再用吸油面紙帶走多餘油份，才開始補妝，不然化妝品跟油或汗水混合的話，不管怎麼補都會變得很可怕。

▲迪奧超級夢幻美肌萃、超級夢幻美肌瞬效面膜和超級夢幻美肌氣墊粉餅被稱為夢幻美肌三部曲。 (圖／品牌提供)



全新升級的第三代迪奧超級夢幻美肌萃，以專利光學科技，使淨亮、美膚、柔霧三大美肌效果達到完美平衡，為肌膚立即隱匿瑕疵、修飾膚色、散發光澤；全新360°全能保養配方，更添加高濃度乳油木果油，強化潤澤修護功效，幫助撫平細紋、細緻毛孔、淡化斑點、對抗暗沉。

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