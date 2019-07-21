掃射警局炸醫院！巴基斯坦襲擊案連爆　至少8死30傷

▲攻擊現場滿地殘骸。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

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巴基斯坦西北部城鎮Dera Ismail Khan今（21日）發生2起攻擊事件，總共造成8人死亡，另有30多人受傷。警方表示，槍手先是襲擊警方哨所，奪走2名員警的性命，接著一名女子員警遺體送抵醫院後，隨即引爆身上炸彈。

半島電視台引述當地警察局長Saleem Riaz的說法指出，騎著機車的槍手們鎖定警察哨所進行攻擊之後，多達4名襲擊者逃離現場。沒過多久，在警察遺體送到醫院的同時，一名自殺炸彈客引爆炸彈。

「除了槍戰喪命的人之外，還有另外2名員警與4名平民在醫院的爆炸攻擊當中喪命」，Saleem Riaz表示，執行攻擊行動的人大約使用7公斤的炸藥，至少有30人在醫院被炸傷。

目前激進組織巴基斯坦塔利班運動（The Tehreek e-Taliban Pakistan）已宣稱犯案，理由是組織指揮官被當地警方殺害。

3 killed in suicide blast in North West Pakistan pic.twitter.com/9rsH06YI7v