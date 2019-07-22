研究發現：每天少吃一碗白飯能讓身體更健康！改善睡眠、體力更好

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少吃真的能長壽嗎？雖然已經有科學家從動物身上發現，減少卡路里確實能延年益壽，不過對於人體呢？根據「美國國家衛生研究院」（National Institutes of Health）的研究指出，少吃確實能幫助身體更健康喔！

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▲限制熱量可以改善身體機能。

「美國國家衛生研究院」將研究者分為進行卡路里限制的實驗組，以及沒有限制的對照組，在長達兩年的實驗期間，觀察他們兩者的變化。

研究結果發現，實驗組平均減少攝取300卡路里，約為一碗白飯的熱量，雖然看起來不是太大的限制，但這小小的改變明顯對於血糖、代謝、睡眠以及體力等各方面都有很大的改善，對照組則沒有太大的變化。

▲實驗者發現，減少熱量其實非常容易！

實驗者為了更符合低卡路里的條件，也吃得比過去更健康，在飲食上不僅減少脂肪和碳水化合物的攝取，改食用全穀物以及蔬果，讓身體的狀態更提升。雖然說這項研究沒有直接證明減少攝取卡路里能變得長壽，但減少餐點的份量與卡路里的確能幫助身體更健康，為身體帶來更好的發展。

▲少吃不僅有益身體健康，還能間接改變飲食習慣。

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