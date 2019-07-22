藤原浩THE CONVENI潮流便利店走出日本　首登中環帶來限定T-Shirt

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日本潮流教父藤原浩不僅有自己的品牌Fragment Design，也擅長與他牌進行聯名。去年，由他開設的「THE CONVENI」潮流便利店就引起了不小的騷動，如今，這間潮流便利店終於要走出日本，並且第一站就來到香港與HBX實體店合作，以期間限定店中店的形式，來為廣大的粉絲提供服務。

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▲「THE CONVENI」潮流便利店以期間限定店中店的形式，進駐香港HBX。（圖／翻攝自IG@hbxhk）

此次登陸香港的「THE CONVENI」潮流便利店，為大家帶來了飲料、零食、素色T-Shirt、手套等商品，其中，還包括結合了HBX與Fragment Design「閃電」標誌的黑、白款限定T-Shirt，而此款必定會成為最搶手的單品，同時，這次預計也會帶來長期在日本缺貨的商品哦！

▲帶來各式用「THE CONVENI」與「閃電」為設計的飲料。（圖／翻攝自IG@hbxhk）

▲與Kuppy Ramune合作的糖果。（圖／翻攝自IG@hbxhk）

▲手套與原子筆也都有販售。（圖／翻攝自IG@hbxhk）

▲就連塑膠袋也與日本不一樣。（圖／翻攝自IG@hbxhk）

由藤原浩攜手HBX帶來的香港「THE CONVENI」潮流便利店，目前已於7／19正式開幕，不過，詳細的閉店日期尚未得知，所以近期打算要去香港的朋友，一定不要錯過這個難得的好機會，而地址位於中環置地廣場B30舖。

然而，藤原浩主導的Fragment Design X《POKÉMON》「THUNDERBOLT PROJECT」，目前也於7／17在東京新宿伊勢丹男士館登場，其中，這次的主題將圍繞在「超夢與夢幻」身上，同時也帶來大、小款的玩偶、帽T以及短袖T-Shirt等單品，身在日本的朋友，可得趕緊前往購買囉！

▲Fragment Design X《POKÉMON》。（圖／翻攝自THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

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