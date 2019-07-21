對漢莎空服員一見鍾情！65歲翁致電「飛機上有炸彈」阻飛　全為留她約會

▲男子戀上漢莎航空（Lufthansa）空服員，謊稱有炸彈害全班機乘客疏散。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

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塞爾維亞貝爾格勒（Belgrade）的尼古拉特斯拉（Nikola Tesla）國際機場，一架飛班機18日緊急疏散130名乘客和5名機組人員，因為一名男子聲稱班機上有炸彈。然而事後真相曝光，男子只是對班機上的一名空服員一見鐘情，希望可以留她下來約會。

綜合外媒報導，機場在當地早上6時許接到電話後，緊急通知HL 1411航班撤離所有乘客及機組人員，並部署特種警察部隊搜查班機，但班機上卻沒有炸彈，全部人才明白早上的炸彈威脅是一場騙局。

警方調查逮捕打電話的65歲男子，他在法庭上供稱，是因為對一名德國漢莎航空（Lufthansa）的空服員一見鍾情，希望與對方約會，但一早在飯店找不到人，情急之下致電機場，謊稱班機被放置炸彈，試圖讓空服員留下來。

雖然班機事後有順利飛往德國美因河畔法蘭克福（Frankfurt am Main），但該名男子延誤到所有乘客時間，同時又引發恐慌和騷動，因此遭法庭諭令拘押30天。