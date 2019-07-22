耍廢專用！日本超軟大型「睡窩」　躺在裡面就出不來了

▲耍廢專用！日推超軟大型「睡窩」 躺在裡面就出不來了～（圖／翻攝自bellemaison.jp）

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忙碌的一周又過去了，緊接著就是期待以久的休假日，比起出去玩，更想待在家裡找一部電影配上外賣，好好的耍廢一下～不過說到耍廢，日本雜貨網「Belle Maison」近期推出一款「巨型睡窩」，讓人可以整個躺進去滑手機、睡午覺等等，身為「廢」人一定要必備阿！

▲看起來好欠躺阿～讓人好想在裡面耍廢喔。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

「巨型睡窩」是由多個靠墊所拼成，絨毛的材質增加了整體的舒適度，厚實的坐墊也不會因為久坐而感到不舒服，外圍蓬鬆又軟綿綿的靠枕，讓人一躺上去就捨不得離開它。這款「巨型睡窩」還可以拆開成L型或是多人座沙發，讓你不管是要躺要坐都方便。

▲在裡面睡午覺應該會很有安全感吧～。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

一般可以用 4 個4／1圓弧型的坐墊拼出一個圓形睡窩，不過如果你想要有更大的空間，可以再加入幾塊延長坐墊來擴大，而且每個軟墊的側邊都有魔鬼氈接合處，讓你一個人也可以輕鬆組裝。

▲4/1圓弧坐墊 售價為 ¥5,940 （約NT$1,714）、延長坐墊 售價為¥4,320 （約NT$1,246）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

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