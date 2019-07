川普鐵粉！華裔正妹選美冠軍頭銜被拔　全因推特黑歷史遭起底

▲ 朱凱西是知名保守派政治評論員,她的IG、推特粉絲數加總超過10萬人。(圖/翻攝自IG)

美國新一屆2019年密西根州美國世界小姐選美大賽14日結果揭曉,由就讀密西根大學的20歲華裔大學生朱凱西(Kathy Zhu,音譯)贏得后冠。只不過,身為美國總統川普支持者的她,過去在網路上的言論遭起底,更在18日被摘除后冠。如今她也公開表態,直呼此舉是歧視她的政治立場。

綜合USA TODAY等外媒報導,朱凱西曾在推特發表與伊斯蘭教、非洲裔槍殺事件等言論,但主辦單位認定內文具「攻擊性」(offensive)、「無視他人感受」(insensitive)且「不恰當」(inappropriate),違反美國世界小姐規範,取消她的參賽資格,撤銷冠軍資格。

▲ 朱凱西從小和父母一同自中國山東省青島市移居美國佛州。(圖/翻攝自推特)

在2018年「世界希賈布日」(World Hijab Day)活動中,朱凱西拒絕戴上穆斯林的希賈布(hijab)頭巾。她在推特說,「現在這只是時尚配件而不是宗教用品?還是只是想讓女性習慣在伊斯蘭教的壓迫中度日?」但這番言論遭到反對者指責是伊斯蘭恐懼症患者。

此外,朱凱西談論非洲裔槍擊事件時,也曾在推特發文,提到「你們知道,大多數黑人之所以會死,是被其他黑人害的?在指責他人之前,先搞定你們自己社區的問題。」

上述2則推特文都引起不小的爭議,儘管朱凱西早已把貼文刪除,但主辦單位仍認定這是觸犯「參賽者必須保持良好形象」的規定。在參賽資格被取消後,她也在推特公布相關電子信件及簡訊內容。

談及此事,朱凱西強調,眼前狀況顯示選美大賽的主辦單位無法容納其他想法或立場,「他們只想讓人說出『別人想聽的話』,但現今社會上有很多是聽起來尖銳醜陋的事實。」

