飛向宇宙！niko and… 以NASA、阿波羅11號，推出人類登月50周年生活系列

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今年正好適逢人類登月的50周年紀念，所以各家品牌皆推出相關商品，以慶祝這項偉大的創舉，其中，日本品牌niko and...除了販賣服飾以外，生活雜貨也是相當有名。最近，niko and...便以NASA Logo、月球等為主題推出生活系列，下面一起來看看。

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▲niko and...推出的人類登月50周年生活系列。（圖／翻攝自niko and...）

1969年7／20是阿波羅11號登陸月球的時間，同時也是人類登月的50周年，而niko and...為了慶祝推出的生活系列，包括雨傘、鑰匙圈、毛巾、托特包、手機殼、抱枕等12樣單品，其設計都是以美國國旗、NASA Logo、月球以及阿波羅11號的圖案為主題，各位太空迷千萬不要錯過！

▲摺疊傘售價為日圓2,200元（約台幣640元）、雨傘售價為日圓1,200元（約台幣350元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲收納包大款、小款售價為日圓1,400元（約台幣400元）、日圓900元（約台幣260元）、鑰匙圈與筆售價為日圓600元（約台幣175元）、日圓680元（約台幣200元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲毛巾售價為日圓800元（約台幣230元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲吊帶售價為日圓1,200元（約台幣350元）、杯墊與杯子售價為日圓650元（約台幣190元）、日圓750元（約台幣220元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲文件夾售價為日圓680元（約台幣200元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲磁鐵售價為日圓450元（約台幣130元）、托特包大款與小款售價為日圓2,800元（約台幣815元）、日圓1,800元（約台幣520元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲手機殼白色款售價為日圓2,500元（約台幣725元）、其餘售價皆為日圓1,700元（約台幣495元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲鑰匙圈與小物售價皆為日圓371元（約台幣110元）。（圖／翻攝自niko and...）

▲抱枕售價為日圓2,200元（約台幣640元）。（圖／翻攝自niko and...）

由niko and...推出的人類登月50周年生活系列，目前已於日本官網上架販售，並且只提供日本國內的郵寄服務，不過，官網有提供代購服務，所以想購買的海外朋友，可以多多利用這個服務哦！

此外，Nike近期也與NASA合作推出Nike PG 3的聯名鞋款，而整雙鞋是以月球的灰色調呈現，同時搭配著反光材質的網眼布料打造太空主題，其餘的小細節則是鞋舌與後跟的徽章，目前已於7／20在Nike官網、NBA Store Taiwan以及各大經銷商上架販售，售價為台幣3,800元。

▲NASA X Nike PG 3。（圖／翻攝自Sneakernews）

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