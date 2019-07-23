英國神人用「升級再造」把LV與GUCCI聯名了　經典花紋背包、籃球越看越想買

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品牌之間要互相拉抬聲勢，聯名無疑就是最好的方法，不過，這個世界上要某些品牌聯手，幾乎可以說是不可能的任務，像是LV（Louis Vuitton）與Gucci、Nike與Adidas等，但是卻有一位來自英國的神人James King，他利用「升級再製造」（Upcycle）的技術，將LV與Gucci結合成超厲害的單品！

J.king（@k999kng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 上午 11:27 張貼

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成功打造LV與Gucci聯名的James King，一共製造相當多的單品，包括籃球、滑板、腰包、後背包等，並且皆使用LV經典的Monogram花紋以及Gucci緹花圖案，其中，他還利用各品牌的圖案聯名Vans的鞋款，而這全部都是以「升級再製造」的技術去製作。

J.king（@k999kng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 6 日 上午 6:27 張貼

▲以經典的LV Monogram花紋結合Gucci緹花圖案的籃球。（圖／翻攝自IG@k999kng）

J.king（@k999kng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 20 日 上午 5:23 張貼

▲就連滑板也有製作。（圖／翻攝自IG@k999kng）

▲腰包還有不同的設計。（圖／翻攝自IG@k999kng）

▲後背包的左邊採用LV星空系列、右邊為Gucci緹花圖案。（圖／翻攝自IG@k999kng）

▲Goyard、Gucci與Vans的聯名鞋款也是出自於James King。（圖／翻攝自IG@k999kng）

James King作為一位設計師，當然不是只有LV X Gucci的單品，因為他還打造Burberry結合外套口袋的腰包、Dior X Fendi側背包、Fendi X Adidas拖鞋等，不但具備創意的想法，也使用了現有的材料，真的是環保又厲害！

▲Dior X Fendi側背包。（圖／翻攝自IG@k999kng）



J.king（@k999kng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 上午 11:46 張貼

▲Burberry標誌搭配外套口袋的設計。（圖／翻攝自IG@k999kng）

J.king（@k999kng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 17 日 上午 9:27 張貼

▲Fendi X Adidas拖鞋。（圖／翻攝自IG@k999kng）

不過，他所有的創作都沒有對外販售，因此想要購入的朋友，可能要失望了。另外，有興趣的朋友不妨到他的IG帳號@k999kng，觀看更多的設計，因為他的作品真的會讓人大開眼界哦！

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