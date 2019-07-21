張立昂化身浪漫花屋店長　透露最想和女友一起做保養

▲張立昂化身花屋店長，和粉絲近距離接觸。（圖／品牌提供、翻攝自張立昂FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

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法國芳療保養品牌DARPHIN快閃浪漫花屋開跑，品牌特別邀請張立昂出任一日店長，和大家分享獨家美肌心法，更和粉絲們近距離互動示範美肌瑜珈，現在彷若置身巴黎約會，實在是太幸福！

張立昂在活動中透露，他透露自己其實是混合性敏感肌，只要洗澡水溫太熱、熬夜、戶外曬太陽拍戲，皮膚就會出現敏感紅腫現象，所以不管再累，收工後都會做好卸妝清潔，並使用化妝水、精華液和乳液做好基礎保養再休息，好讓肌膚維持在穩定的狀態。

針對日常保養，他會特別挑選沒有刺激性成分的保養品，像是DARPHIN的全效舒緩精華液就是他近期愛用的保養品，不但能舒緩肌膚敏感現象，在炎熱的夏天使用起來清爽不黏膩，清新好聞的植萃香氛也讓緊繃的情緒獲得放鬆。

被問到平時會如何紓壓，他分享：「有空我會去運動，運動後流汗對我來說是很好的紓壓方式，其實保養時邊聽音樂也是很放鬆的時刻」，因為在野外拍戲時很容易過敏，透過同事、化妝師的保養指導，現在每天早晚洗完臉後都會使用舒緩功效的保養品，長期下來已經養成穩定肌膚。

現場立昂也公開他的理想對象條件：「個性活潑、喜歡戶外運動、身體健康的女孩，當然也包含肌膚的健康。尤其他自己很注重保養，希望她也是能一起享受保養、呵護自己的人。」

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