整間屋子密密麻麻…他曝千萬吸血蟲大軍亂竄：最噁心蟲害！

▲加拿大滅蟲公司PO出滿屋床蝨的影片。（圖／翻攝自YouTube／Liveleak）

記者林瑩真／綜合外電報導

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加拿大一名滅蟲專家日前接到一起案子，幫忙一間房屋撲滅床蝨，誰料，進房卻看到成千上萬隻的床蝨瘋狂爬出，嚇得他也直呼：「這是我職業生涯中見過最嚴重的蟲害！」

綜合外媒報導，奧斯本（Ryan Osborne）12日接下這起位於溫哥華的除蟲工作，沒想到他才進入屋子，就能看見地板上全數密密麻麻的黑色小蟲子，大小不一卻滿地都是，就連所有房間、牆壁，甚至是床上都無一倖免。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

「我為除蟲公司工作，但毫無疑問，這間房子是我們看過最嚴重的蟲害了。」奧斯本沒有透露之後他們怎麼處理這些床蝨，只是形容現場「整個房子都是這樣，太噁心了」，影片也嚇壞一票網友。

床蝨俗稱臭蟲，一般棲息於床板之間，多半在夜間活動，以人血為食，約5至10日進食一次，就算沒有進食也能生存一年。雖然不會對人體有嚴重危險、散播疾病，但會讓人出現疹子或過敏症狀。

環保署指出，要預防床蝨，從國外、長期旅行返家後，要立刻清洗衣物及行李；買二手家具也要事先檢查是否有床蝨的跡象，若發現臭蟲，可以將衣物、床單放入塑膠袋綁緊曝曬，超過65度高溫可防治臭蟲。