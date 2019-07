大眼妹說西語被嗆！全機一招暖舉力挺　她心情秒up

▲女作家把事發經過分享至推特,引起上萬網友熱議。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

請繼續往下閱讀...

在美國聽見多種語言的對話實屬正常,因為這裡住著許多來自不同國家的人。但美國一名西裔女作家本月在飛機上使用西班牙語與空服員交談時,卻被同機乘客要求「不要再說西語」,其他乘客以及空服員見狀紛紛開口說西語,用超暖行動替這名作家完美解圍。

綜合外媒報導,女作家詹姆普里瑪客(Jaime Primak)從小在紐澤西州長大,精通西班牙語及英語,但卻在飛往紐約的班機上,遇到帶有種族歧視意味的突發狀況,也就是被機上另一名男乘客要求「停止說西班牙語」。

Jaime Sullivan(@jaimepsullivan)分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 16 日 上午 6:53 張貼

不過,根據詹姆普里瑪客的說法,該名男子應該是相當後悔提出這個荒唐要求,因為他身旁的男子隨即開口說起西班牙語,接著就連空服員也用西班牙語交談。而眼前的狀況讓她的心情瞬間好轉,直呼「天哪!我從來沒有現在此刻一樣這麼想站起來跳舞。」

在詹姆普里瑪客把這段事發經過分享至推特後,引來上萬網友熱議。有人提到,「我不會說西班牙語,但可能會用其他的語言罵他」、「我根本不會說西語,但為了氣他,我會故意說」、「希望妳能繼續說西語」。

This man just asked me to “please stop speaking Spanish” on this plane to NYC (in his defense it’s very early and he’s racist) so the man next to him STARTED SPEAKING SPANISH and then the flight attendant and my GOD i have never wanted to get up and dance more than i do now.