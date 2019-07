打電玩救癌父！13歲實況主每天狂玩「要塞英雄」10小時　5天募得30萬醫療費

▲13歲電玩實況主「zylTV」。(圖/翻攝自Twitch/zylTV)



記者張方瑀/綜合報導

請繼續往下閱讀...

許多人想成為電玩實況主的目的,都是想要成名賺大錢,讓自己過上更好的生活。電玩實況平台Twitch上最近出現一位年僅13歲的實況主,他每天都會直播約10個小時,別以為這位男孩只是沉迷於電玩,他這麼做是為了在Twitch募款,希望能透過自己的力量替癌末的父親爭取更多醫療費。

這來自加拿大的13歲實況主「zylTV」在Twitch上爆紅,他每天平均都會在平台開實況10個小時,玩著他最擅長的「要塞英雄」(Fortnite),如此沉迷在電玩上並不是為了增加零用錢,而是要替他癌末的父親爭取更多醫療費。zylTV表示,他的父親患有大腸癌第4期,目前正在醫院接受化療,「雖然我年紀還小,但應該能替爸爸做些什麼。」

Twitch的實況主可以透過觀眾訂閱、贊助、廣告等方式獲得金錢收入,自從zylTV的故事在網路論壇「Reddit」被推文超過2萬次後,許多網友都紛紛表示會支持他。zylTV在Twitch上表示,「爸爸的癌細胞已經擴散到肺部與肝臟,若是持續化療還能有20%的存活率。」他的父親更曾出現在他的實況畫面中解釋病情,並感謝大家幫助,避免有人以為是詐騙手段,「我現在狀況時好時壞,有時連下床都沒辦法。」

▲父親在實況中說明病情,並感謝大家幫助。

本月初zylTV已經在短短5天內募集超過1萬美元(約台幣30萬元),zylTV非常感謝望有的幫助,他表示其中5000美元會立刻用於父親積欠的醫療費用,3000美元作為緊急醫療基金,剩下2000元會用來升級他的直播設備,以回報所有觀眾的支持,目前所有捐款都由他的母親負責管理。

This is a message from zyl family. Our family is extremely grateful for all your prayers and donations. Zyl is taking the bulling really hard right now so I want to tell everyone what's going to happen with the funds. So far around $20,000 was raised with which we purchased a 1/2