大馬前元首「三重塔拉克」休掉名模妻！　執行最嚴厲離婚儀式不得復婚

Rihana Oksana Petra（@rihanapetra）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 3 日 上午 9:24 張貼

實習記者黃可昀／綜合報導

馬來西亞前最高元首、蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）的律師20日證實，穆罕默德五世和俄羅斯名模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）已離婚，短命婚姻只維持1年就宣告破裂。沃沃迪娜上個月初才在IG貼出兒子小腳丫的照片，甜蜜寫下「這份愛很特別，給了我前所未有的感動，現在是我們『三人』了」，怎料才剛高調放閃完，又迅速傳出兩人已在6月22日完成離婚手續。

請繼續往下閱讀...

Rihana Oksana Petra（@rihanapetra）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 9 日 上午 1:08 張貼

據《新海峽時報》報導，50歲的穆罕默德五世和27歲前模特兒沃沃迪娜2018年6月7日結婚，卻在2019年6月22日火速到新加坡伊斯蘭法庭提交離婚文件，7月1日完成手續，宣告婚姻正式結束。令外界訝異的是，他們的兒子今年5月21日才剛出生，當時沃沃迪娜還在IG感性貼文，字裡行間可看出對丈夫與兒子的寵愛，也於7月10日生日當天PO文，期待兒子長大後能「成為吉蘭丹州皇儲和馬來西亞蘇丹」。

Rihana Oksana Petra（@rihanapetra）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 3 日 上午 9:40 張貼

穆罕默德五世的律師Koh Tien Hua透露，雙方已完成了穆斯林法律中的「三重塔拉克」離婚機制，這被視為伊斯蘭教中最嚴厲的離婚形式，這對夫婦將不得再度復婚，除非沃沃迪娜未來和其他男性結婚又離婚，或是再婚丈夫過世，她才有可能再回到穆罕默德五世身邊。

此外，吉蘭丹王室16日還強調，「在獲得王室冊封前，任何人不得自稱為吉蘭丹蘇丹配偶」，意思就是沃沃迪娜並沒有任何王室名分，兩人剛出生的兒子也沒有王室繼承權。