影／伊朗公開「扣押英油輪畫面」　武裝份子垂降甲板…100％還原報復

▲伊朗革命衛隊公布扣押英國油輪影片。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

波灣局勢升溫，本月19日傳出伊朗革命衛隊在波斯灣扣留一艘英國油輪「史坦納帝國號」（Stena Impero），當時伊朗並沒有正面回應，但英國早已咬定就是伊朗所為，如今伊朗挑釁釋出攔截史坦納帝國號的影片，更直呼「這就是當時英國扣押伊朗船的翻版！」

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根據英國《衛報》報導，這艘插有英國國旗的「史坦納帝國號」在行經過程中曾與伊朗漁船擦撞，當時除了該艘油輪之外，另艘英國營運的油輪則是在檢查後放行。伊朗在事發後一日沒有正面回應，直到20日才公開武裝人員扣押「史坦納帝國號」的過程。

▲英國油輪「史坦納帝國號」遭伊朗扣押送海事組織。（圖／路透）

影片中可以看到油輪在荷莫茲海峽遭到四艘快艇、一架直升機包圍，接著由多名武裝蒙面人員從直升機上垂降至油輪甲板上。據悉在多日前英國皇家海軍也是以同樣的方式扣押在直布羅陀海岸的伊朗油輪，推斷伊朗就是以「以牙還牙」的方式進行報復。

據悉，史坦納帝國號遭到攔截後，幾乎沒有消息，該船公司則表示船上有23名船員也聯繫不上，在事發當下英國外交部長譴責，「這已經是伊朗攔截的第二艘油輪，根本無法接受」開戰意味濃厚。

伊朗革命衛隊發言人夏利夫（Brigadier-General Ramezan Sharif）表示，英國護衛船艦確實企圖想干預，但還是阻止扣押失敗。

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