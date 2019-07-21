以為只是小潰瘍…澳洲26歲女碩士「脖子突腫一塊」　送醫確診舌癌致命

▲巴蕾特原本計畫進入法醫學相關領域工作。（圖／翻攝自「gofundme」網站）

記者張靖榕／綜合外電報導

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澳洲一名剛拿到法醫學碩士畢業證書的女子，發現舌頭上一處小面積潰瘍，看了數次醫生都以為沒有大礙，沒想到之後發現脖子有一個腫塊，被緊急送進急診室後確診為舌癌；8個月後，她最終不敵病魔而逝世，得年26歲。

根據英國《每日郵報》報導，雪梨薩瑟蘭郡（Sutherland Shire）的巴蕾特（Lauren Barrett）於6月30日病逝；她媽媽琳恩（Lyn Barrett）決定畢生將致力於防治舌癌，也把愛女的故事當作警惕分享給世人。

巴蕾特於2018年9月畢業，拿到法醫學碩士學位的她，計畫和好友一起展開一場環遊世界之旅。她在旅行前先到醫院檢查舌頭上的小潰瘍，之後也看過3次家醫和牙醫，直到2018年11月23日，她和好友在紐西蘭度假期間，發現脖子上突起一處小腫塊，才趕緊到醫院急診。

▲▼巴蕾特和友人在紐西蘭發現自己脖子上有一處小腫塊，從此事情發展急轉直下。（圖／翻攝自當事人臉書）

隔天，巴蕾特在醫院接受一系列檢查，終於被醫師檢查出舌頭上一直沒好的那塊小潰瘍，就是舌癌造成的。醫師安排她在同年12月7日接受手術切除半截舌頭，原訂12小時的手術時程，卻因為癌細胞相當頑強，必須多花4個小時才能完成。

琳恩形容女兒是一位堅忍的女人，她回憶當天巴蕾特要手術前，大家都聚集在醫院走廊，看著她被推進手術室，「我看得到她，她還對我們比出兩個大拇指，好像在說『我可以的，媽媽。』」

住院期間，巴蕾特已經和幾名護士與醫生建立起感情。護士們說，錯過聖誕節的巴蕾特告訴她們，「我要跟我媽說，在七月來場聖誕節，因為我錯過火雞大餐了。」不過命運無情，巴蕾特的癌細胞在短時間內迅速擴散至全身，經過2輪免疫治療後，堅毅的她最終還是不敵病魔逝世。

▲琳恩形容女兒巴蕾特是一個堅強的女人，「我連她的一半都不及」。（圖／翻攝自「gofundme」網站）

琳恩難過地說，一家人原本計畫等巴蕾特好起來，要去一趟環歐之旅，「我們訂好了義大利、英國、法國和希臘。之前我們還一起去了紐約，基本上我們根本就感情好到沒辦法分開。」她說，巴蕾特非常努力才得到碩士班畢業證書，原本一直很期待能在法醫學相關領域找到工作，「我們以為2019年是她發光的一年，但我實在無法以言語形容這是什麼樣的感覺。」

女兒逝世之後，琳恩決定化悲傷為力量，畢生投入防治舌癌的宣導工作，「我知道她一定也會想要找到治癒這種癌症的方法，不讓其他家庭受到和我們一樣的折磨。」