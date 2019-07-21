日參議院21日改選…各黨「選前之夜」狂催票　選民反應冷淡　

▲安倍晉三的支持者在東京街頭揮舞標語。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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日本21日即將舉行參議院大選，將改選半數席次，不過今年日本選民對選舉反應冷淡，預估投票率可能會比3年前的54.7％還低。在20日選前之夜，日本各政黨領袖紛紛回歸各自票倉催票。根據民調，自民公明執政聯盟仍有望拿下多數，日本首相安倍晉三在秋葉原造勢大會高喊「勇氣百倍」。

根據日本放送協會（NHK）報導，3年前參議院改選投票率為54.7％，6年前則為52.61％，日本各黨憂心，選戰已經進入最終盤，但選民的關心程度仍不見提高，此次大選投票率可能比3年前還低。

NHK近日民調也顯示，對於此次參議院改選回答「非常關心」的人僅有22％，相較過去幾次大選，這樣的數據算是相當低的水準。

為了燃起選民的投票意願，日本朝野各黨領袖紛紛回歸各自票倉積極催票。安倍晉三20日晚間結束秋田、埼玉和千葉的拉票行程後，按照慣例回到東京秋葉原車站前廣場，出席選前之夜造勢活動。時事通信社報導，當安倍得知現場約有1萬名支持者聚集時，當場高喊「盛況空前，讓人勇氣百倍。」

此次參院大選，有共同執政的自民黨、公明黨，以及立憲民主黨、日本國民黨、日本共產黨和維新會等7個政黨推派候選人參戰，但民調顯示執政聯盟仍穩操勝算，連帶影響選戰熱度。安倍領軍的自民黨，此次將競選主軸放在防衛與外交上。

日本參議員任期6年，每3年改選半數議席。由於日本去年通過《修正公職選舉法》，將參議員議席增加6席，此次選舉將先增加3席，將改選124席，其中包括一般選區74席與比例選區的50席。改選後參議院將有245席，而執政聯盟在非改選的席次中已經擁有70席，因此只要再拿下53席即可確保參院過半。