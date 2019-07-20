軍校生跳傘腿軟崩潰！秒被教官「丟出飛機」　尖叫消失鏡頭外

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯一名軍校學生疑似首次跳傘，在飛機上被嚇到驚慌失措，無論如何不敢從機門跳出，最後是身旁的教官和同學合力，直接將他「丟出」機外。影片確切拍攝時間不明，但近日在網路上瘋傳。

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根據《每日郵報》報導，這段影片的拍攝地點與時間不明，不過看得出是在一架軍用運輸機上，由機上教官的頭盔視角拍攝。影片開始時機尾門已經打開，但有一位著裝完畢的軍校學員拒絕跳傘，甚至雙腿癱軟蹲坐在地。

影片中聽不清機上人員的對話，但鏡頭拍到該名嚇壞了的軍校生一度伸手想抓機尾門，顯然非常不想跳出飛機。最後，教官在其他學員的幫助下，強行將這名學生丟出飛機。過程中能聽見男軍校生大聲尖叫，隨後消失在鏡頭之外，而他的降落傘包也同時被引張帶自動拉開。

這似乎是這批軍校生的第一次實際跳傘訓練，其他軍校生雖然神情看來也有些緊張，但隨後便也依序跳出飛機，沒有人再抗拒訓練。

報導指出，這些軍校生年齡大約18至20歲，但無法確定其隸屬單位。有眼尖的網友指出，他們可能是梁贊高等空降指揮學校（Ryazan Guards Higher Airborne Command School）的學員。該校的前身是蘇聯紅軍於1918年創立的梁贊步兵學校，為俄羅斯歷史最悠久的軍校之一。俄羅斯國防部沒有針對這段影片發表任何評論。

▼俄羅斯軍校生跳傘嚇壞，結果直接被扔出飛機。（圖／翻攝自YouTube／FN TechRoom）

