貿易戰北韓發聲挺南韓：全民族讓千年宿敵飽嚐厲害

▲日韓貿易戰，北韓罕見聲援南韓。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

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日本因為與南韓的二戰徵用工爭議對立，因此採去「經濟報復」措施，導致南韓半導體產業遭受巨大打擊。對此北韓官媒《朝鮮中央通訊社》在聲明中，罕見力挺南韓，強烈譴責日本「厚顏無恥的陰險居心」，藉此機會要讓千年宿敵日本飽嚐朝鮮民族的厲害。

日本對南韓基於「安全保障的適當的出口管理」所管制的原料主要包括，用於半導體清洗的氟化氫、用於智慧手機顯示螢幕的氟化聚酰亞胺和塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」這3種材料，這些都是屬於南韓半導體產業的上游核心原料。

《朝中社》19日刊發評論文章《日本出口管制措施純屬非法、損人利己》譴責日本，稱日本反動派企圖把在地區格局中最軟弱、好欺負的南韓當做犧牲品，來避開其受到的內外統治危機。

《朝中社》首先解釋為何日本要在該時間點對韓發起出口管制措施。文章認為原因是日本首先在國內面臨著「參議院選舉」這一重大政治日程，其次在國際上又已被徹底被晾在朝鮮半島和平潮流之外，面臨嚴重的外交孤立。因此，「損人利己」成性的日本反動派企圖把在地區格局中最軟弱、好欺負的南韓當做犧牲品，來避開對內外統治危機。

對此，朝中社就目前韓國輿論和各階層市民社會團體揭批和譴責日本厚顏無恥的陰險居心，並果敢開展反對不正當的經濟報復措施的鬥爭一事呼籲，「藉此機會」，全民族必須讓千年宿敵——日本飽嚐朝鮮民族熱愛正義、憎恨不義的剛毅氣質和厲害。

▲半導體產業示意圖。（圖／CFP）



日本經濟產業省7月1日宣布，將南韓排除在貿易「白色清單」外，此事引起南韓國內強烈抗議，南韓總統文在寅已與韓國朝野五大黨共同發表跨黨派聲明，譴責日本對韓進口管制措施。

日本執政黨自民黨代理幹事長萩生田光日前還在BS富士電視台節目聲稱，因為半導體材料有可能經由南韓被北韓用於化學武器開發，所以要加強限制。

▲日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）



日韓貿易戰還驚動了美國總統川普發聲調停，川普表示南韓總統文在寅、日首相安倍晉三都是他的好友，如果有需要他都會在，但卻沒有提出具體作法，僅片面傳達「希望日韓可以好好解決問題，因為雙方的貿易關係確實緊繃。」