白宮見登月太空人…藉機要NASA別去月球　川普：直接征服火星

▲川普在白宮接見阿波羅11號太空人柯林斯（左）、艾德林，以及阿姆斯壯的家屬。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

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為了紀念美國阿波羅11號登陸月球50周年，美國總統川普19日特別在白宮會面當年執行任務的太空人艾德林、柯林斯，以及已故太空人阿姆斯壯的家屬。川普藉機會向NASA署長布萊登斯坦表明，他更偏好不重返月球，而是直接去征服火星。

川普已經不是第一次表達這種想法，不過他這次藉著前太空人艾德林（Buzz Aldrin）和柯林斯（Michael Collins）出席阿波羅11號登月50年慶祝活動的機會，希望能獲得他們的支持，好說服NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）。

川普當天在白宮橢圓辦公室提問，「他們說，為了前進火星，你們必須先登陸月球。有可能直接登陸火星嗎？這樣可行嗎？」布萊登斯坦再次解釋，月球是前進火星的試驗場，讓NASA得以測試人類所需的維生技術，有助於後續太空探索技術的執行。

川普於是轉頭徵詢柯林斯的意見，柯林斯則同意川普的看法，附和說「直接去火星」。川普再次向布萊登斯坦強調，「我覺得應該直接去火星，還有誰比這些太空人更懂呢？」

另外，川普也向艾德林討論他對太空探索的想法。艾德林說，「事實上，我對過去10到15年的太空計畫有點失望」，指出NASA目前已經沒有能夠登上月球或進入低地球軌道的飛行器。這已經不是艾德林第一次表達對NASA的擔憂。NASA署長布萊登斯坦則回答，「我們一直有進行相關研究。」