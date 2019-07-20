送進「惡魔島」超級監獄　毒梟矮子餘生…牢房裡關到死

▲墨西哥大毒梟古茲曼，2017年被引渡至美國受審。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

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曾有兩次越獄成功紀錄的世紀毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman），日前在美國遭判終身監禁後，19日被送到有「落磯山的惡魔島」（the Alcatraz of the Rockies）之稱的科羅拉多州超高度安全管理監獄服刑。現年62歲的古茲曼，餘生都將在這座監獄裡度過，恐怕插翅也難飛。

古茲曼是墨西哥最惡名昭彰的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）前首腦，自1990年代崛起以來，走私了大量古柯鹼、海洛英、冰毒或大麻入境美，並起涉入多起暴力謀殺案。紐約布魯克林聯邦法院17日依毒品、洗錢、非法持械等10項罪名，宣判古茲曼終身監禁，並外加象徵性的30年額外刑期。

根據路透社報導，美國聯邦監獄管理局（BOP）發表聲明證實，古茲曼目前已經被關押在佛羅倫斯超高度安全管理監獄（ADX），地點在美國科羅拉多州中部的佛羅倫斯鎮（Florence），距離丹佛約185公里，就位在落磯山脈山腳下。

這座最高規格監獄啟用於1994年，關押約375名重罪犯。未來，古茲曼將會與其他囚犯一樣，每天有23小時必須待在警衛森嚴的單人牢房中，僅有一道向上傾斜的窄窗讓他能看見天空。

古茲曼的牢房預計會裝有一部電視，專門讓他進行宗教或教育服務。在這座監獄中，每天至少會進行六次點名，囚犯離開牢房都得有獄警護送，確保囚犯沒有辦法以任何形式對社會產生威脅。囚犯一旦被關進入這座「超級監獄」，幾乎不可能越獄成功，因此這裡也被外界與知名的惡魔島監獄相提並論。

惡魔島正式名稱阿爾卡特拉斯島（Alcatraz Island），是一座位於舊金山灣內的孤島，因為周邊海象惡劣，是一座被認為幾乎不可能逃脫的監獄；官方聲稱，從未有囚犯從惡魔島逃脫，僅有5人被列為「失蹤，可能溺斃」。惡魔島目前為舊金山市的知名觀光景點，同時也是美國國家名勝之一。

▼位於美國科州佛羅倫斯的超高度安全管理監獄。（資料照／路透）

